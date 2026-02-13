Ingersoll Rand progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions du fabricant de compresseurs d'air Ingersoll Rand IR.N augmentent de près de 2% à environ 96 dollars dans les premiers échanges

** La société dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre jeudi, grâce à une demande industrielle soutenue pour ses produits tels que les compresseurs d'air, les aspirateurs et les souffleurs

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre a été de 96 cents/action, supérieur aux estimations de 90 cents/action, selon les données compilées par LSEG

** Il prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 3,45 $ à 3,57 $, son point médian étant inférieur aux estimations des analystes de 3,56 $/action

** Les revenus pour le quatrième trimestre ont augmenté d'environ 10 % à 2,1 milliards de dollars par rapport à l'année précédente

** Barclays déclare que les perspectives d'avenir de la société sont stables et légèrement prudentes, avec une croissance modeste attendue dans les jours à venir

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 20,7 % depuis le début de l'année