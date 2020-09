INGENICO GROUP : Ingenico Group reçoit la médaille Platine d'EcoVadis pour sa performance RSE et rejoint le top 1 % des entreprises évaluées

Ingenico Group reçoit la médaille Platine d'EcoVadis pour sa performance RSE et rejoint le top 1 % des entreprises évaluées

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, est fier d'obtenir la médaille Platine EcoVadis, la plus haute distinction décernée par la plate-forme indépendante d'évaluation des performances sociale et environnementale des entreprises.

Cette année, Ingenico améliore de 4 points sa note avec un score global de 74/100 et rejoint le top 1 % des entreprises évaluées par EcoVadis.

Cette nouvelle progression1 vient confirmer l'engagement d'Ingenico depuis plusieurs années en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE), qui s'appuie sur son programme dédié « SHARE2 ». Ce plan à cinq ans s'inscrit dans le prolongement des actions initiées depuis 2015 par le Groupe et s'articule autour de quatre grands axes : la gouvernance, la démarche citoyenne de l'entreprise, le capital humain et l'environnement. L'objet de « SHARE » est de répondre aux enjeux majeurs identifiés par Ingenico dans le secteur du paiement, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux.

Cette année, Ingenico a plus particulièrement été reconnu par EcoVadis pour sa performance dans le domaine social et des droits humains ainsi que pour la gestion responsable de sa chaîne d'approvisionnement, avec des notes de 80 sur 100. Ces scores élevés récompensent notamment ses efforts en Chine où son système de management de la santé et de la sécurité au travail est certifié OHSAS 18001, et le renforcement de sa démarche d'achats responsables auprès de ses fournisseurs directs assurant la production des terminaux de paiement du Groupe.

Pour Marine Le Picard, Directrice RSE d'Ingenico Group : « Dans le cadre de notre démarche RSE, nous nous donnons pour mission de rendre l'acte de paiement plus inclusif, un objectif d'autant plus important dans le contexte macro-économique actuel de la crise sanitaire du Covid-19. Nous sommes fiers aujourd'hui de recevoir cette distinction EcoVadis qui récompense l'engagement collectif de l'entreprise. Notre stratégie de développement responsable reste une priorité pour Ingenico Group et s'inscrit dans une démarche que nous nous engageons à poursuivre dans la durée. »

A propos d'Ingenico Group

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING) construit le paiement de demain au service d'une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l'ensemble des canaux de vente et s'adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s'appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d'experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin.

www.ingenico.com

@ingenico

Pour consulter toutes les publications de nos experts, rendez-vous sur notre blog .

A propos d'EcoVadis

EcoVadis opère une plateforme mondiale d'évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 65 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays. EcoVadis combine un système d'information et un réseau d'experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, fiables et comparables couvrant 200 catégories d'achat et 21 indicateurs (des « émissions de CO2 » au « travail des enfants »). 70% des entreprises du CAC40 et plus de 450 grands groupes internationaux utilisent la solution EcoVadis pour cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de vigilance et encourager l'innovation sur toute la chaîne de valeur incluant Axa, Auchan, Alstom, L'Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric. www.ecovadis.com/fr

1 En savoir plus sur l'évaluation de la performance RSE d'Ingenico Group : lien

2 En savoir plus sur le programme RSE d'Ingenico « SHARE » : lien

