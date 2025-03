ING: va nommer deux membres au Conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - ING va proposer de nommer Petri Hofsté et Stuart Graham au Conseil de surveillance lors de l'Assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le 22 avril 2025.



Petri Hofsté a été directrice de division de la supervision bancaire à la Nederlandsche Bank et a occupé des postes au sein du conseil d'administration de diverses institutions financières.



Elle est actuellement membre du conseil de surveillance d'Achmea (jusqu'au 15 avril 2025), de Royal Friesland Campina et de Pon Holdings.



Stuart Graham est le cofondateur et ancien PDG d'Autonomous Research, un cabinet de recherche de premier plan dans le domaine des services financiers à l'échelle mondiale. Avant cela, il était analyste bancaire chez JP Morgan et Merrill Lynch. Il est actuellement consultant auprès de Trade Republic.



Karl Guha, président du conseil de surveillance d'ING, a déclaré : ' L'arrivée de Petri Hofsté et de Stuart Graham au sein de notre conseil d'administration permettra à ING de bénéficier grandement de leur expérience et de leurs connaissances dans la mise en oeuvre de notre stratégie visant à devenir la meilleure banque européenne en accélérant la croissance, en augmentant l'impact et en créant de la valeur. '





Valeurs associées ING GROUP 18,90 EUR Euronext Amsterdam +0,82%