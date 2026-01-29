ING stable malgré un bénéfice net trimestriel en hausse sensible
Toujours sur les 3 derniers mois de l'année, son bénéfice avant impôts s'est accru de 18% à un peu moins de 2,1 MdsEUR, avec des dépenses d'exploitation stables grâce à une discipline des coûts alors qu'il continue à investir dans la croissance.
A 5,8 MdsEUR, le chiffre d'affaires de la banque néerlandaise a augmenté de 7%, une croissance "alimentée par une progression des revenus d'intérêts nets commerciaux et des revenus de commissions en banque de détail et de gros".
"Les solides performances d'ING Group en 2025 renforcent notre opinion selon laquelle le groupe est bien positionné pour l'année à venir", juge Milya Safiullina, analyste en charge des institutions financières chez Scope.
"Le rendement des capitaux propres de 13,2% a dépassé l'objectif de la direction, qui était de plus de 12,5%. Les performances ont été renforcées par l'augmentation du nombre de clients, les frais et commissions gagnant en importance", poursuit-elle.
Selon ING, sa performance pour 2025 "pose les bases d'une perspective solide pour 2026 et d'une amélioration des perspectives pour 2027", et il vise un rendement des capitaux propres de plus de 14% pour 2026 et de plus de 15% pour 2027.
