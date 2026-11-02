ING reste à l'achat sur BESI, mais réduit son objectif de cours

ING réitère sa recommandation "achat" sur BESI (BE Semiconductor Industries), mais abaisse son objectif de cours de 310 à 240 EUR sur l'action de ce fabricant néerlandais d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs.
"La croissance est portée par des applications liées aux centres de données dédiés à l'IA, notamment le packaging 2,5D, la photonique et la gestion de l'énergie, bien que nous repoussions désormais, par prudence, nos hypothèses d'adoption de la liaison hybride pour les mémoires HBM", indique la banque néerlandaise.
A plus long terme, ING considère la position de leader de BESI dans l'hybrid bonding, une technologie clé pour la croissance du secteur, comme le principal attrait du dossier. La banque estime également que l'augmentation de la participation d'Applied Materials renforce l'attractivité de cette opportunité à long terme.
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