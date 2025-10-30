ING relève ses objectifs et rachète de nouvelles actions après un 3ème trimestre solide
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 11:52
Le groupe bancaire néerlandais a par ailleurs revu à la hausse ses objectifs pour 2025, prévoyant désormais un produit net bancaire de l'ordre de 22,8 milliards d'euros, contre une précédente estimation de 22,6 milliards, à la faveur de l'arrivée de nouveaux clients, un élément qui fait plus que contrebalancer les incertitudes économiques et géopolitiques actuelles, de son point de vue.
Il viser par ailleurs un rendement sur fonds propres (ROE) de 13% à la fin de l'exercice, contre 12,5% auparavant.
L'établissement financier, qui dit continuer de mener à bien sa stratégie visant à accélérer sa croissance, s'est par ailleurs dit bien parti pour atteindre ses objectifs à horizon 2027.
Sur le troisième trimestre, son produit net bancaire s'est replié de 0,2% à moins de 5,9 milliards d'euros, tandis que son bénéfice net a diminué de 4,9% à 1,79 milliard d'euros, ce dernier chiffre surpassant toutefois le consensus de marché qui avait été fixé à 1,65 milliard.
Dans la banque de détail, ING dit actuellement recruter de nouveaux clients mobiles à un rythme annualisé de 1,1 million, au-dessus de son objectif d'un million par an.
ING a par ailleurs annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de 1,6 milliard d'euros après avoir récemment bouclé son plan de deux milliards d'euros, qui avait été officialisé en mai dernier.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action ING grimpait de 4,8% sur la base de ces éléments, revenant par la même occasion vers ses sommets depuis 2007, avant l'épisode de la crise financière.
Valeurs associées
|21,9900 EUR
|Euronext Amsterdam
|+5,01%
