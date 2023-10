Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - ING a annoncé aujourd'hui que, conformément au lancement de notre programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, avoir racheté 4 165 025 actions au cours de la semaine du 25 septembre 2023 jusqu'au 29 septembre 2023 inclus.



Les actions ont été rachetées au prix moyen de 12,41 E pour un montant total de 51 667 535, 66 E.



Le nombre total d'actions rachetées à ce jour dans le cadre de ce programme est de 116 270 682 actions ordinaires au prix moyen de 12,92 E pour un montant total de 1 502 644 868,49 E.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.42%