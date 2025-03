ING: poursuit son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - ING a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme de rachat d'actions dans le cadre duquel elle prévoit de racheter des actions ordinaires d'ING Groep NV, pour un montant total maximum de 70 millions d'euros.



L'objectif du programme de rachat d'actions est de satisfaire aux obligations découlant des plans de rémunération en actions d'ING.



Le rachat d'actions débutera le 3 mars 2025 et devrait se terminer au plus tard le 7 mars 2025.



La BCE a approuvé le rachat, qui sera exécuté dans le respect du règlement sur les abus de marché et dans les limites de l'autorisation existante d'acquérir un maximum de 20 % des actions émises telle qu'accordée par l'assemblée générale des actionnaires du 22 avril 2024.





Valeurs associées ING GROUP 17,40 EUR Euronext Amsterdam +1,50%