ING passe à l'achat sur Ayvens, l'action se hisse dans le vert

Ayvens grappille 0,7% vers 11,1 EUR, aidé par un relèvement de recommandation de "conserver" à "achat" chez ING, et ce, malgré un objectif de cours à 12 mois légèrement abaissé de 13,24 EUR à 12,88 EUR.

"Nous avons mis à jour nos prévisions sur Ayvens pour tenir compte des développements récents sur le marché des voitures d'occasion qui réduisent la valeur attendue et le nombre de véhicules vendus", explique la banque néerlandaise.

ING réduit de 2% son bénéfice net estimé pour 2026, mais le rendement du capital de 700 MEUR pour les actionnaires signifie que le ROE (rendement des fonds propres) attendu pour 2026 passe à 8,9%, contre 8,7%, et que sa prévision de BPA reste inchangée.

Compte tenu du cours actuel de l'action et de la perspective de catalyseurs positifs lors du CMD (journée investisseurs) prévu le 21 septembre, ING adopte une recommandation "achat" sur le groupe de location longue durée et de gestion de flotte automobile.