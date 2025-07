ING: parts dans Van Lanschot Kempen portées à plus de 20% information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 17:20









(Zonebourse.com) - ING annonce avoir finalisé l'acquisition de 17,6% du capital de Van Lanschot Kempen, portant sa participation totale dans cette société à 20,3%, conformément à l'accord d'acquisition de la participation de Reggeborgh Groep annoncé le 3 mars.



La banque néerlandaise rappelle avoir d'abord acquis directement 7,2% du capital en mars dernier, portant alors sa participation dans Van Lanschot Kempen à 9,9%. Après avoir reçu l'approbation réglementaire, les 10,4% restants ont été transférés.





Valeurs associées ING GROUP 20,2000 EUR Euronext Amsterdam -0,22%