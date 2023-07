Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: nomination d'un nouveau directeur technologique information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - ING annonce la nomination de Görkem Köseoğlu au poste de directeur technologique et membre du directoire. Il prendra ses fonctions le 1er septembre, succédant à Ron van Kemenade, qui a démissionné le 30 avril dernier.



Görkem Köseoğlu est actuellement directeur des opérations d'ING Pays-Bas, où il dirige notamment toutes les activités de services à la clientèle. Danny Nijhuis, actuellement COO Wholesale Banking, lui succédera dans son rôle actuel.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -0.17%