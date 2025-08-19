ING: net ralentissement des rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 08:50
Ces chiffres marquent cependant un net ralentissement du rythme des rachats de titres, puisque la banque néerlandaise avait acquis, la semaine précédente, 7,74 millions d'actions pour un montant de 152,6 millions d'euros.
Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 62,8 millions, pour une contrepartie totale de moins de 1,19 milliard d'euros, soit environ 59,3% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|21,2900 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,54%
