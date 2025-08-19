 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,71
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING: net ralentissement des rachats d'actions hebdomadaires
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 08:50

(Zonebourse.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,49 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 21,04 euros, soit un montant total de 52,5 millions d'euros.

Ces chiffres marquent cependant un net ralentissement du rythme des rachats de titres, puisque la banque néerlandaise avait acquis, la semaine précédente, 7,74 millions d'actions pour un montant de 152,6 millions d'euros.

Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 62,8 millions, pour une contrepartie totale de moins de 1,19 milliard d'euros, soit environ 59,3% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.

Dividendes

Valeurs associées

ING GROUP
21,2900 EUR Euronext Amsterdam +0,54%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank