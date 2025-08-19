ING: net ralentissement des rachats d'actions hebdomadaires information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 08:50









(Zonebourse.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros, 2,49 millions d'actions ont été rachetées la semaine passée à un prix moyen de 21,04 euros, soit un montant total de 52,5 millions d'euros.



Ces chiffres marquent cependant un net ralentissement du rythme des rachats de titres, puisque la banque néerlandaise avait acquis, la semaine précédente, 7,74 millions d'actions pour un montant de 152,6 millions d'euros.



Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à plus de 62,8 millions, pour une contrepartie totale de moins de 1,19 milliard d'euros, soit environ 59,3% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.





