ING : "le climat des affaires signale une nette dégradation des perspectives françaises"

(AOF) - "Selon les chiffres publiés par l'Insee, le climat des affaires s'est replié en octobre en France pour s'établir à 97, en baisse d'un point sur le mois. Ce repli est dû à une baisse importante du climat des affaires dans l'industrie, l'indicateur pour le secteur perdant 7 points sur un mois. Hors pandémie (avril 2020), il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2008. Les industriels font état d'une forte baisse de la production passée, des perspectives de production et des nouvelles commandes", relève Charlotte de Montpellier, senior economist chez ING.

Celles-ci sont désormais à leur niveau le plus bas depuis début 2021.

En outre, les industriels font état d'une hausse de l'incertitude économique et d'une baisse prévue des effectifs. Ils anticipent une forte baisse de la demande au cours des prochains mois et tablent sur des investissements beaucoup plus faibles au cours de l'année prochaine.

Au niveau sectoriel, le moral est en chute libre dans la fabrication de matériel de transport, avec une baisse importante des perspectives de production dans l'automobile et une chute des carnets de commandes pour les autres matériels de transport. Le climat des affaires se replie également nettement dans la fabrication des biens d'équipement.

"Par ailleurs, les données du climat des affaires indiquent une hausse des pressions inflationnistes dans tous les secteurs, les prix de vente prévus augmentant nettement en octobre. L'inflation risque donc de rebondir quelque peu dans les prochains mois pour retourner proche de 2% et ne devrait pas rester au niveau très bas observé en septembre", observe Charlotte de Montpellier.

Les indices PMI publiés la semaine dernière également, qui chutent aussi bien dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier, viennent confirmer la nette dégradation des perspectives économiques en France. L'enquête indique une demande faible et la plus forte contraction des nouvelles commandes étrangères depuis la pandémie.