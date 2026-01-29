ING dépasse les attentes pour 2025, optimisme pour 2026 et 2027

ING Groep INGA.AS > a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions, porté par de solides revenus d’intérêts et de commissions au cours des trois derniers mois de 2025.

Le bénéfice du quatrième trimestre s’est élevé à 1,41 milliard d’euros, contre 1,34 milliard attendu par les analystes, selon le consensus fourni par la banque.

ING a relevé sa prévision de revenus totaux pour 2026 à environ 24 milliards d’euros, contre un peu plus de 23 milliards l’an dernier, soutenue par la croissance des prêts et des commissions clients.

La banque prévoit une légère hausse des coûts, jusqu’à 12,8 milliards d’euros contre 12,5 milliards en 2025.

Elle a également amélioré ses prévisions pour 2027, anticipant une croissance des commissions qui porterait ses revenus totaux à environ 25 milliards d’euros.

"Nous avons enregistré une forte croissance commerciale (...) soutenue par l'augmentation de notre clientèle et une hausse de 15% des revenus de commissions, à 4,6 milliards d’euros", a déclaré Stephen van Rijswijk, directeur général d'ING, dans un communiqué.

(Reportage de Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster ; version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)