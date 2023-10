Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: départ du directeur technologique information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - ING Banking annonce que Görkem Köseoğlu quittera ses fonctions de directeur technologique et de membre du directoire, à compter du 1er novembre, 'suite à des points de vue divergents concernant les attentes concernant son rôle' au sein du groupe.



Görkem Köseoğlu a été nommé membre du conseil à compter du 1er septembre dernier. Il a rejoint la banque néerlandaise en 2012 en tant que directeur des opérations et directeur des systèmes d'information chez ING en Turquie.



Marnix van Stiphout, chief operations officer et chief transformation officer (COO/CTO) et membre du directoire d'ING Banking, assumera les fonctions de directeur technologique à titre temporaire, comme il l'a fait de mai à août 2023.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam +0.05%