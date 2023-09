Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING : décroche brutalement de -6% vers 12,34E information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 16:38









(CercleFinance.com) - ING décroche brutalement de -6% vers 12,34E, pulvérisant au passage le support majeur des 12,72E.

Le cours se rapproche rapidement du petit plancher des 12,22E du 6 juillet (et ex-résistance d'avril/mai/juin) mais la sortie du corridor 12,7/13,5E induit un repli mécanique vers 12E au minimum.





Valeurs associées ING GROUP Euronext Amsterdam -6.35%