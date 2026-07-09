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ING bien orienté après des propos favorables de Deutsche Bank
information fournie par AOF 09/07/2026 à 14:43

(Zonebourse.com) - ING Group gagne 2% vers 28,4 EUR à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Deutsche Bank, qui réitère sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 30 à 31 EUR, dans le sillage de prévisions rehaussées de 1% à 2% pour la banque néerlandaise.

La banque allemande anticipe de bons résultats pour ING au titre du 2e trimestre, ses produits nets d'intérêts bénéficiant d'une croissance significative des volumes et d'un repricing positif progressif de son important portefeuille réplicatif, tandis que la dynamique des revenus de commissions reste élevée.

"De plus, nous apprécions d'un point de vue stratégique l'acquisition de la participation dans Singular Bank, mais la considérons davantage comme une acquisition offrant des options et une diversification des revenus que comme un facteur de hausse des bénéfices à court terme", ajoute Deutsche Bank.

Sur la base de ses estimations mises à jour, l'établissement allemand considère qu'ING se négocie sur la base d'un ratio de 9,5 fois le BPA attendu pour 2027, soit une décote d'environ 8% par rapport au secteur, ainsi qu'un rendement total de 8,4% pour 2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 14:43:00.

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