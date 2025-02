ING: baisse de 12% du bénéfice net annuel information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - ING dévoile un bénéfice net en baisse de 12,3% à 6,39 milliards d'euros pour l'exercice 2024, ainsi qu'un profit avant impôts en retrait de 11,4% à 9,3 milliards, en dépit d'une croissance de la clientèle et d'une augmentation des crédits et dépôts.



L'établissement financier néerlandais affiche un revenu total stable (+0,2%) à 22,6 milliards d'euros, mais avec une croissance à deux chiffres (+11,5%) de ses revenus de frais et commissions, dépassant pour la première fois les quatre milliards d'euros.



Revendiquant un rendement des capitaux propres (RoE) annuel de 13%, ING proposera un dividende final en numéraire de 0,71 euro par action. Avec l'acompte de 0,35 euro d'août dernier, il aura ainsi versé en tout 3,3 milliards à ses actionnaires au titre de 2024.



'Pour l'année à venir, nous restons vigilants, car prévoyons une volatilité géopolitique persistante et des perspectives économiques fragmentées', affirme son CEO Steven van Rijswijk, qui anticipe en 2025 un revenu total à peu près stable et un RoE de plus de 12%.





Valeurs associées ING GROUP 15,46 EUR Euronext Amsterdam -3,18%