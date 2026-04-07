ING annule l'accord de vente de son activité russe
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:15
Néanmoins, considérant toujours n'avoir aucun avenir en Russie, l'établissement néerlandais reste concentré sur la fin de ses activités sur le marché russe et évalue les prochaines étapes pour atteindre cet objectif.
ING s'attend à ce que tout scénario de sortie alternatif ait un impact financier globalement similaire à celui de la transaction de vente proposée précédemment, estimée à un impact négatif d'environ 7 points de base sur son ratio CET1.
Depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, ING n'a engagé aucune nouvelle activité avec des clients russes, réduit ses opérations et pris des mesures pour séparer son activité en Russie de ses réseaux et systèmes.
Il continue également à réduire son exposition offshore auprès de clients russes, exposition qui a ainsi diminué de près de 90% pour atteindre 0,6 MdEUR à fin 2025, dont 0,3 MdEUR sous couverture ECA ou CPRI.
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