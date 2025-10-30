ING annonce un rachat d'action de €1,1 md, le bénéfice dépasse les attentes au T3

ING Groep INGA.AS a annoncé jeudi le lancement d'un rachat d'actions de 1,1 milliard d'euros après avoir dépassé les attentes pour son bénéfice au troisième trimestre, soutenu par une forte croissance des revenus de commissions et des prêts à la clientèle.

La banque versera également 500 millions d'euros de dividendes aux actionnaires en janvier, est-il indiqué dans un communiqué.

ING, qui sert environ 40 millions de consommateurs, d'entreprises et d'institutions financières dans le monde, a déclaré que son bénéfice net avait chuté de 5% à 1,79 milliard d'euros au troisième trimestre, mais qu'il était supérieur à la prévision médiane des analystes, qui était de 1,66 milliard d'euros.

Avec la baisse des taux d'intérêt dans la zone euro, les prêteurs ont dû chercher des moyens de compenser le déclin lent mais certain des revenus d'intérêts. Nombre d'entre eux, dont ING, se sont concentrés sur la croissance de leurs activités basées sur les commissions.

Les revenus de commissions de la banque ont augmenté de près de 16% au cours du trimestre, alors que sa principale source de revenus, le revenu net d'intérêts, a diminué de 1,9% par rapport à l'année précédente.

ING a prévu que ses revenus de commissions, l'un des éléments clés de l'amélioration de ses perspectives, augmenteraient de plus de 10% cette année, dépassant la fourchette de 5% à 10% attendue précédemment.

La première banque néerlandaise en termes d'actifs s'attend également à ce que son revenu total augmente pour atteindre environ 22,8 milliards d'euros en 2025. Elle avait précédemment prévu un revenu annuel d'environ 22,6 milliards d'euros, stable par rapport à l'année dernière.

(Rédigé par Mateusz Rabiega à Gdansk, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)