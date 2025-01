ING: accord pour une cession des activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - ING indique avoir conclu un accord sur la vente de ses activités en Russie à Global Development JSC, une société russe détenue par un investisseur financier basé à Moscou et ayant une expérience dans les services d'affacturage.



Soumise à diverses approbations réglementaires, cette transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2025. La banque néerlandaise s'attend à un impact négatif sur son compte de résultat d'environ 0,7 milliard d'euros après impôts.



Après la transaction, ING continuera de réduire son exposition offshore aux clients russes. Cette exposition, qui est comptabilisée par d'autres entités du groupe en dehors de la Russie, s'élevait à un milliard d'euros au 30 septembre 2024.





