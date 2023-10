Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ING: accord avec le Fonds européen d'investissement (FEI) information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - La commission européenne fait savoir que le Fonds européen d'investissement (FEI) a signé un accord de garantie avec ING Belgique afin desoutenir les projets dans le domaine de la durabilité, de l'innovation et de la digitalisation.



Au total,une enveloppe de 214 millions d'euros de garantiea été alloué afin de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises (PME) belges au financement. La transaction est soutenue par leprogramme InvestEU.



Dans le cadre de l'accord de garantie, deux tiers du portefeuille garanti seront mis à disposition pour soutenir le financement de projets durables, tandis que l'autre tiers sera consacré à des projets d'innovation ou digitalisation.





