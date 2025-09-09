ING accélère ses rachats d'actions hebdomadaires
09/09/2025
L'établissement financier néerlandais accélère ainsi sensiblement le rythme de ses rachats de titres, puisque la semaine précédente, il n'en avait acquis que 2,44 millions, moyennant une somme de 50,6 MEUR déboursée.
Le nombre total d'actions ING rachetées à ce stade s'élève ainsi à près de 71,6 millions, pour une contrepartie totale de près de 1,37 MdEUR, soit environ 68,4% de la valeur totale maximale du programme annoncé le 2 mai.
Valeurs associées
|21,0850 EUR
|Euronext Amsterdam
|+0,74%
