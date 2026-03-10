ING a réalisé près de 77% de son programme de rachat d'actions
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à environ 35,84 millions, pour un montant total de 846,6 MEUR, représentant environ 76,97% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|23,310 EUR
|Euronext Amsterdam
|+3,37%
