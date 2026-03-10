 Aller au contenu principal
ING a réalisé près de 77% de son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 12:47

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 1 783 623 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 23 EUR, soit un montant total déboursé de 41,02 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à environ 35,84 millions, pour un montant total de 846,6 MEUR, représentant environ 76,97% de la valeur totale maximale du programme.

