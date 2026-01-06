ING a racheté près de 1,4 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 13:07
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 17,72 millions, pour une contrepartie totale de près de 401,1 MEUR, représentant 36,5% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,7000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,12%
