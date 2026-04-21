ING a racheté plus de 915 000 actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 09:33
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 45,3 millions, pour un montant total de 1,06 MdsEUR, représentant environ 96,5% de la valeur totale maximale du programme.
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