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ING a racheté plus de 915 000 actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 09:33

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdsEUR annoncé le 30 octobre 2025, 915 231 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 24,63 EUR, soit un montant total déboursé de 22,54 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 45,3 millions, pour un montant total de 1,06 MdsEUR, représentant environ 96,5% de la valeur totale maximale du programme.

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2 commentaires

  • 09:50

    Le rachat d'action n'enrichit que les propriétaires à long terme et n'influe pas sur le prix de l'action

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