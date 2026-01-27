ING a racheté plus de 1,9 million d'actions la semaine dernière
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme se monte ainsi à plus de 22,9 millions, pour un montant total de moins de 528,4 MEUR, représentant environ 48% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|24,7900 EUR
|Euronext Amsterdam
|+1,54%
