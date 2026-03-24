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ING a racheté 2,19 millions d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 12:37

ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions de 1,1 MdEUR annoncé le 30 octobre 2025, 2 190 349 actions ont été rachetées la semaine dernière à un prix moyen de 22,47 EUR, soit un montant total déboursé de 49,21 MEUR.

Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 40,28 millions, pour un montant total de 947,3 MEUR, représentant environ 86,1% de la valeur totale maximale du programme.

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