ING a racheté 1,9 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:00
A ce stade, le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme s'élève ainsi à 3 075 223 pour une contrepartie totale de près de 67,6 MEUR, représentant environ 6,1% de la valeur totale maximale du programme.
Valeurs associées
|22,660 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,18%
A lire aussi
-
Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié mardi de "complot" l'explosion la veille d'une voiture au cœur de la capitale, qui a fait au moins huit morts. Jusqu'à présent, la police n'a évoqué aucune cause pour expliquer la déflagration qui s'est produite ... Lire la suite
-
L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration mais a indiqué que des agences de lutte contre le ... Lire la suite
-
"Ne vous haïssez pas les uns les autres", a lancé mardi le père de Hadar Goldin à une foule d'Israéliens venue rendre un dernier hommage au jeune officier dont la dépouille avait été retenue pendant plus d'une décennie à Gaza. Des centaines d'Israéliens se sont ... Lire la suite
-
Douze personnes ont été tuées mardi et 27 blessées devant un tribunal d'Islamabad dans un attentat-suicide revendiqué par les talibans pakistanais, dans une période de fortes tensions régionales avec l'Afghanistan. "A 12H39 (07H39 GMT) un attentat-suicide s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer