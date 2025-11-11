 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 117,95
+0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ING a racheté 1,9 million d'actions la semaine passée
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:00

(CercleFinance.com) - ING annonce que, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,1 milliard d'euros annoncé le 30 octobre, 1 902 307 actions ont été rachetées la semaine dernière, à un prix moyen de 22,03 euros, soit un montant total de 41,9 millions d'euros.

A ce stade, le nombre total d'actions rachetées par la banque néerlandaise dans le cadre de ce programme s'élève ainsi à 3 075 223 pour une contrepartie totale de près de 67,6 MEUR, représentant environ 6,1% de la valeur totale maximale du programme.

Valeurs associées

ING GROUP
22,660 EUR Euronext Amsterdam -0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank