Infravia finalise l'acquisition d'Oreima

(AOF) - InfraVia Partners, la société holding d’InfraVia Capital Partners (société de capital-investissement européenne indépendante) annonce le closing de l'acquisition d’Oreima, spécialisée dans l’investissement immobilier. Un accord d'acquisition avait été signé en juillet dernier. Ce rapprochement permet à Infravia de se doter d'une nouvelle expertise exercée par un acteur reconnu de l'immobilier, bénéficiant d'une équipe solide et expérimentée ; de compléter ses stratégies d'investissement dans les infrastructures et la tech et, plus récemment dans les métaux critiques.

InfraVia affirme ainsi sa volonté de devenir une plateforme d'investissement multi classes d'actifs visant des secteurs stratégiques.

Oreima profitera de ce rapprochement pour développer son réseau local et international et accélérer sa croissance en renforçant les ressources sur son cœur de métier, l'investissement et la création de valeur.

Comme annoncé précédemment, le fonds successeur d'OREIMA IV, dont le lancement est prévu pour 2024, poursuivra la même stratégie, particulièrement adaptée aux usages et aux tendances actuelles du marché, et l'équipe dirigeante restera aux commandes.