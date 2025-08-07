Infratil et le Superannuation Fund néo-zélandais vendent la totalité de leur participation dans RetireAustralia pour 551 millions de dollars

Infratil IFT.NZ a déclaré vendredi qu'il avait convenu , avec le New Zealand Superannuation Fund, de vendre la totalité de sa participation dans RetireAustralia à l'activité immobilière mondiale d'Invesco IVZ.N pour 845 millions de dollars australiens (551,11 millions de dollars). Infratil, une société d'investissement dans les infrastructures, s'attend actuellement à recevoir un produit d'environ 300 millions de dollars australiens dans le cadre de cette transaction.

(1 $ = 1,5333 dollar australien)