 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 059,15
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Infratil et le Superannuation Fund néo-zélandais vendent la totalité de leur participation dans RetireAustralia pour 551 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Infratil IFT.NZ a déclaré vendredi qu'il avait convenu , avec le New Zealand Superannuation Fund, de vendre la totalité de sa participation dans RetireAustralia à l'activité immobilière mondiale d'Invesco IVZ.N pour 845 millions de dollars australiens (551,11 millions de dollars). Infratil, une société d'investissement dans les infrastructures, s'attend actuellement à recevoir un produit d'environ 300 millions de dollars australiens dans le cadre de cette transaction.

(1 $ = 1,5333 dollar australien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

INVESCO
20,575 USD NYSE -2,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank