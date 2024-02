Infranity réalise la clôture finale de sa stratégie "Impact Infrastructure Debt"

(AOF) - Infranity, investisseur majeur dans les infrastructures durables hautement spécialisé en Europe (intégré à l'écosystème de sociétés de gestion de Generali Investments) annonce la clôture des deux fonds phares de la stratégie Impact Infrastructure Debt. Avec plus de 2 milliards d'euros, ces deux fonds et leurs side-cars ont largement dépassé leur objectif initial de 1 milliard d'euros. Levés auprès d'investisseurs internationaux, les deux véhicules ciblent des investissements durables dont la mission est de contribuer activement aux transitions écologiques et numériques en Europe.

Leurs positionnements uniques, classés selon l'article 9 de la réglementation SFDR et concentrés sur les opportunités de dette senior dans le segment de la dette infra "sub-investment grade", offrent une valeur relative attrayante.

La taille importante de cette stratégie, parmi les plus larges en Europe, souligne la position d'Infranity comme l'un des principaux fournisseurs de véhicules de dette d'infrastructure spécialisés.