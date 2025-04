Infranity : Caroline Kragerud nommée responsable de la distribution et des relations investisseurs

(AOF) - Infranity, spécialiste de l'investissement dans les infrastructures, annonce la nomination de Caroline Kragerud au poste de responsable de la distribution et des relations investisseurs (managing director). Elle sera responsable de la stratégie de vente et des relations clients d'Infranity et reportera à Philippe Benaroya, managing partner et CEO.

Caroline Kragerud apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur, ayant récemment occupé le poste de partner et co-responsable des relations investisseurs et de levée de fonds chez Omnes Capital, couvrant notamment les marchés d'Amérique du Nord et d'Asie.

Avant de rejoindre Omnes Capital, elle était responsable des relations investisseurs et de levée de fonds chez Cube Infrastructure Managers.

En rejoignant Infranity, Caroline Kragerud intègre une équipe de relations clients et vente spécialisée, à laquelle elle apporte une expertise equity complémentaire ainsi qu'une expérience éprouvée de levée de fonds auprès des investisseurs sur les marchés nord-américains, asiatiques et également européens.