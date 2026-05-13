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Infotel vise une croissance de son chiffre d'affaires en 2026 supérieure à 5 %
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 17:55

Infotel enregistre un chiffre d'affaires de 81,9 MEUR au 1er trimestre 2026, en croissance de 8,6 %.

L'activité Services s'établit à 76,7 MEUR, en croissance de 6,5 %. Le secteur Banque-Finances demeure le premier contributeur de l'activité à hauteur de 45,4 %.

L'activité Logiciels affiche une hausse de 52,9 % à 5,2 MEUR, intégrant la contribution de Sesin, éditeur de solutions de GED, pour 400 kEUR, consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er janvier 2026.

Le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires en 2026 supérieure à 5 %.

L'Assemblée générale du 27 mai 2026 proposera le versement d'un dividende de 2 EUR par action.

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1 commentaire

  • 18:36

    dans ce contexte un tres beau rapport

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