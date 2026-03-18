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Infotel souhaite atteindre, à horizon 2030, un chiffre d'affaires de 500 MEUR
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:17

Infotel enregistre un chiffre d'affaires de 294,0 MEUR en baisse de -0,3 %, avec une activité Services en repli de -0,6 % et une activité Logiciels en progression de 7,5 %.

Dans l'activité Services, le secteur Banque Finances confirme son rebond avec notamment la montée en puissance de BPCE, qui devient le premier client du Groupe devant Airbus. Ce secteur représente aujourd'hui 42,1 % du chiffre d'affaires Services contre 39,2 % un an auparavant.

Le secteur Industrie contribue à hauteur de 22,8 % du chiffre d'affaires contre 26,3 % l'an dernier.

En 2025, le résultat opérationnel courant (hors actions gratuites) s'élève à 26,4 MEUR, avec un taux de marge opérationnelle courante de 9,2 %.

Le résultat net part du groupe s'établit à 16,2 MEUR pour 2025. En retraitant le résultat financier de 4,7 MEUR, correspondant à l'engagement d'achat en 2022 de la société W@Btech India réalisé en 2025, le résultat net s'établirait à 20,9 MEUR contre 18,5 MEUR un an auparavant, ce qui aurait représenté un taux de marge nette de 7,1 % sur la période.

Infotel se fixe pour ambition d'atteindre, à horizon 2030, un chiffre d'affaires de 500 MEUR, associé à une marge opérationnelle courante d'environ 10 %.

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