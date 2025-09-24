Infotel : Résultats Semestriels 2025 : Redressement progressif des Services et forte progression des Logiciels

Infotel, (code ISIN : FR0000071797 – mémo : INF), partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce ce jour la publication de ses résultats pour le 1er semestre 2025, arrêtés lors d’un Conseil d’administration qui s’est tenu le 24 septembre 2025, et ayant fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes.



Redressement progressif des Services et forte progression des Logiciels



Infotel enregistre pour l’ensemble du 1er semestre 2025 un chiffre d’affaires de 146,5 M€ en légère baisse de 1,8 %, traduisant une reprise progressive de l’activité Services, soutenue par le démarrage de nouveaux projets d’envergure, en particulier dans le secteur bancaire et une solide performance de l’activité Logiciels enregistrée tout au long du semestre.



Dans l’activité Services, après une baisse de -5,0 % au 1er trimestre, la quasi-stabilité enregistrée au 2e trimestre (-0,2 %) permet de limiter le repli de l’activité à -2,8 % sur le semestre atteignant un chiffre d’affaires de 139,4 M€.