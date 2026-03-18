Infotel : Résultats annuels 2025. Lancement d’un nouveau plan stratégique Infotel 2030. Objectif de 500 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2030.

Communiqué de presse INFOTEL
Résultats annuels 2025
Excellent taux de marge opérationnelle courante à 9,2 % du chiffre d’affaires
Taux de marge nette retraitée en progression à 7,1 % du chiffre d’affaires
Proposition d’un dividende maintenu à 2 € par action
Lancement d’un nouveau plan stratégique Infotel 2030
Objectif de 500 M€ de chiffre d’affaires à horizon 2030
Stabilité des Services et poursuite de la croissance des Logiciels
Infotel enregistre un chiffre d’affaires de 294,0 M€ en léger repli de -0,3 %, caractérisé par une activité Services quasi stable (-0,6 %) et une activité Logiciels en progression de +7,5 %.
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