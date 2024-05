Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infotel: repli de moins de 6% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Infotel affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 en repli de 5,6% à 79,1 millions d'euros, dans un contexte de marché en ralentissement, et qui intègre un effet calendaire négatif d'un jour ainsi qu'un effet de base défavorable.



'L'activité en centres de service, qui apporte une forte récurrence, vient atténuer cette situation d'attentisme observée chez certains de nos grands clients', tempère le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes.



Infotel ajoute que son AG de mercredi a entériné le versement d'un dividende de deux euros par action, paiement qui aura lieu le 31 mai, et déclare rester 'optimiste sur un retour de la croissance pour le second semestre de l'exercice'.





