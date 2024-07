Infotel : repli de 6% des revenus trimestriels

(AOF) - Infotel a enregistré au deuxième trimestre 2024 un chiffre d’affaires en repli de 6% à 70,1 millions d’euros. Sur l’ensemble du premier semestre, l’activité affiche une baisse de 5,8% à 149,1 millions d’euros. La société met an avant un contexte de marché en décroissance. Avec 171 recrutements bruts sur la période, l’effectif total est de 3 288 personnes à fin juin 2024. " Le taux d’intercontrat est toujours faible à 3,6 % en moyenne sur le semestre ", a précisé le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe.

" Malgré un contexte de marché qui demeure difficile, les perspectives pour le second semestre s'annoncent plus favorables " a indiqué Infotel à propos de ses perspectives. La société affiche pour objectif de renouer avec la croissance sur la seconde partie de l'année. En parallèle, sa récente prise de participation dans Altanna lui ouvre les portes du nouveau segment d'activité à fort potentiel des infrastructures, du Cloud et de la sécurité.