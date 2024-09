Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Infotel: repli de 16% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 13:10









(CercleFinance.com) - Infotel publie au titre de son premier semestre 2024 un résultat net part du groupe (RNPG) en repli de 15,7% à huit millions d'euros et une marge opérationnelle courante (hors actions gratuites) en retrait de 1,4 point à 7,8%.



La société a réalisé un chiffre d'affaires de 149,2 millions d'euros, en baisse contenue de 5,9%, dans un contexte sectoriel moins favorable altérant temporairement le taux d'activité, conjugué à un effet calendaire défavorable.



'Dans un contexte sectoriel qui demeure attentiste, les perspectives pour le second semestre s'annoncent plus favorables', juge Infotel qui anticipe, pour cette période, une reprise de l'activité et une amélioration de la rentabilité opérationnelle courante.





Valeurs associées INFOTEL 41,20 EUR Euronext Paris +2,74%