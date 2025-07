Infotel: entouré après une inflexion de croissance information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 16:24









(Zonebourse.com) - Infotel bondit de 8% après l'annonce d'un chiffre d'affaires en légère croissance de 1,3% au deuxième trimestre 2025, à 71 millions d'euros, marquant ainsi une inflexion positive après un premier trimestre 2025 en recul de 4,6%.



Sur l'ensemble du premier semestre, l'activité affiche ainsi une baisse contenue de 1,8% à 146,4 millions, 'reflétant une reprise progressive, soutenue par le démarrage de nouveaux projets d'envergure, en particulier dans le secteur bancaire'.



'Le redémarrage des investissements informatiques dans le secteur bancaire, le gain de nouveaux référencements et de nombreux appels d'offres en cours laissent entrevoir une trajectoire de croissance qui devrait être favorable au second semestre 2025', estime la société.





Valeurs associées INFOTEL 40,1000 EUR Euronext Paris +6,93%