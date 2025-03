Communiqué de presse INFOTEL



Des résultats annuels 2024 solides

Taux de marge opérationnelle courante1 en croissance à 9,3 % du chiffre d’affaires

Taux de marge nette en croissance à 6,3 % du chiffre d’affaires

Dividende proposé à l’Assemblée générale : 2 € par action



Perspectives

Légère croissance et maintien de la rentabilité attendus en 2025



Baisse des activités Services et hausse des Logiciels

Dans un contexte économique difficile, Infotel enregistre un chiffre d’affaires de 294,8 M€ en retrait de -4,1 % caractérisé par une activité Services en repli de -4,9 % et une activité Logiciels en forte progression de +15,6 %.