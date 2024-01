Communiqué de presse INFOTEL



Chiffre d’affaires 2023 de 307,5 M€.

Croissance organique de +2,4%.



Croissance annuelle de l’activité dans un contexte de ralentissement temporaire des investissements IT dans le secteur bancaire.



Dans un contexte de ralentissement des investissements IT contenu au secteur bancaire, le chiffre d’affaires du 4e trimestre affiche une légère décroissance de -1,2 % en 2023. Pour l’ensemble de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires du Groupe s’inscrit en progression de +2,4 % à 307,5 M€, bénéficiant de la hausse conjuguée des activités Services et Logiciels.