Infotel: CA en recul de 4% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Infotel affiche pour l'ensemble de l'exercice 2024, un chiffre d'affaires en retrait de 4,2% à 294,8 millions d'euros, avec une activité services en diminution de 4,9% tandis que l'activité logiciels progresse de 15,6%.



La société a stabilisé ses effectifs avec 387 recrutements bruts réalisés en 2024, portant le total des effectifs à 3.083 collaborateurs à fin décembre. Le taux d'intercontrats reste très contenu sur l'ensemble de l'année à 3,4%.



Après les baisses d'investissement constatées en 2024, Infotel aborde 2025 avec optimisme, escomptant un premier semestre stabilisé avec une légère croissance, puis une reprise des investissements au second semestre avec le redémarrage de projets gelés.





Valeurs associées INFOTEL 35,90 EUR Euronext Paris 0,00%