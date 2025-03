AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans un environnement économique toujours marqué par un certain attentisme, Infotel anticipe pour 2025 une activité stable au premier semestre suivi d'une reprise graduelle en seconde partie d'année. " Au global, l'année devrait s'inscrire en légère croissance, intégrant la poursuite d'une forte croissance des activités Logiciels " précise la société.

" La solidité des performances opérationnelles 2024 et l'ajustement à la hausse de nos anticipations bénéficiaires couplées à la sous-performance récente du titre (-15% depuis le 1er janvier) nous conduisent à relever notre recommandation à Achat, le potentiel d'upside de +25% étant redevenu très substantiel ", indique TP Icap. L'analyste était neutre auparavant.

Infotel a généré un chiffre d'affaires de 294,8 millions d'euros, en retrait de 4,1 % et caractérisé par une activité Services en repli de 4,9 % et une activité Logiciels en progression de 15,6 %.

" Une augmentation des tarifs par rapport à 2023, une bonne gestion des projets au forfait et des effectifs ainsi qu'une réduction des dépenses ont permis d'atteindre ce résultat ", a expliqué la société.

(AOF) - Infotel gagne 4% à 41,60 euros à la faveur de résultats 2024 plus solides qu'anticipé. Le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe a enregistré une hausse de 2,3% de son résultat net part du groupe à 18,5 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (hors actions gratuites) a, lui, reculé de 0,7% à 27,3 millions d'euros, faisant ressortir une marge 9,3 %, contre 8,9 % en 2023.

Infotel bien orienté : résultats 2024 solides et relèvement de recommandation

