Infotel: bien orient après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Infotel gagne près de 3% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 2,3% à 18,5 millions d'euros pour 2024, avec une marge opérationnelle courante améliorée de 0,3 point à 8,4% malgré un chiffre d'affaires en retrait de 4,1% à 294,8 millions d'euros.



Le conseil d'administration de la société de services informatiques proposera lors de l'AG du 27 mai le versement d'un dividende de deux euros par action au titre de 2024, 'reflétant la confiance du management dans les perspectives du groupe'.



Dans ce contexte général contrasté, l'objectif de CA de 380 millions, initialement défini à l'horizon 2026, ne pourra être atteint qu'avec de la croissance externe, mais celui d'un taux de marge opérationnelle courante de 10% à cet horizon reste maintenu.





Valeurs associées INFOTEL 41,2000 EUR Euronext Paris +3,00%