Communiqué de presse INFOTEL



Infotel annonce une prise de participation de 30 % dans le capital d’Altanna, expert des solutions d’infrastructures IT complexes.



Fondée à Lyon en 2021 par Stéphane Berthillot et Jimmy Boulanger, deux experts de l’infrastructure IT cumulant une forte expérience au service de grands comptes, Altanna a développé une offre qui intègre plusieurs domaines clés de compétence IT tels que les applicatifs (Dev – DevOps), le Cloud (Azure, AWS), la cybersécurité (Gouvernance, sécurisation, audit et tests) et les infrastructures. Altanna emploie plus de 50 collaborateurs et est implantée à Paris, Lyon et Lille.