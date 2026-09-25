Infotel : Accélération de la croissance

Publication du RN S1 2026

Hier soir, Infotel a communiqué ses résultats du premier semestre 2026. Pour mémoire, la société avait déjà dévoilé en juillet dernier des revenus semestriels en hausse de +9,4% à 160,3 M€. Désormais nous pouvons constater la forte amélioration de la rentabilité du groupe sur le semestre écoulé avec un EBITDA en hausse de +11,4% et un ROC en croissance de 31,7%. Ces bonnes performances se sont répercutées dans le résultat net qui a augmenté de +138,8% à 11,7 M€.

Perspectives

Au vu de la dynamique enregistrée au premier semestre, Infotel a revu à la hausse ses attentes pour 2026. Le Groupe table désormais sur une croissance annuelle proche de +9,5%, contre une ambition jusque-là fixée à plus de +5%. Côté rentabilité, le management vise une marge opérationnelle courante hors actions gratuites supérieure à 9%, ce qui implique de préserver sur l’ensemble de l’exercice le niveau de performance atteint au S1.

À horizon 2030, Infotel conserve par ailleurs son ambition de changer d’échelle, avec un chiffre d’affaires ciblé autour de 500 M€ et une marge opérationnelle courante proche de 10%, en s’appuyant à la fois sur le développement organique et sur de nouvelles opérations de croissance externe.

De notre côté, nous réhaussons notre objectif de CA 2026e à 321,0 M€ traduisant une croissance de +9,2% sur l’année. Nous attendons désormais un EBITDA de 40,4 M€ traduisant une marge similaire à notre précédente estimation, à savoir 12,6%.

Recommandation

À l’issue de cette publication, nous restons à Achat sur le titre et réitérons notre objectif de cours de 49,0 € sur le titre (26,9% d’upside).