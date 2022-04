Informations sur l’Assemblée générale mixte des actionnaires du jeudi 5 mai 2022

Croissy-Beaubourg, le 15 avril 2022 15h00 CEST – THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce la tenue de son Assemblée générale mixte du 5 mai 2022 à 15h00 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris et les modalités de cette tenue, ainsi que le vote disponible par internet via la plateforme VOTACCESS.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : theradiag@newcap.eu