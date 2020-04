Informations sur l'Assemblée générale mixte des actionnaires du jeudi 14 mai 2020, à huis clos

Croissy-Beaubourg, le 21 avril 2020, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic confirme la tenue de son Assemblée générale mixte du 14 mai 2020 à 14h00 et les modalités de cette tenue, ainsi que le vote disponible par internet via la plateforme VOTACCESS.



Compte tenu de la pandémie actuelle de Covid-19, Theradiag a décidé, à titre exceptionnel, de tenir son Assemblée générale mixte du 14 mai 2020 à 14h00 à huis clos, hors la présence physique de ses actionnaires conformément à l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 relative à la tenue des Assemblées générales, prise par le Gouvernement en vertu de l'habilitation qui lui a été conférée par la Loi d'urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.



